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Феррари не привезет новое днище в Имолу
На это есть свои причины
Фото: Autosport
Стало известно, что "Феррари" не будет использовать на Гран-при Эмилии-Романьи обновлённое днище, испытанное в Австралии в первой сессии свободной практики. Об этом пишет издание Motorsport.it.
Причины такого решения в первую очередь связаны с прогнозом погоды и форматом уик-энда. Напомним, в Имоле состоится первый спринтерский заезд в нынешнем сезоне.
В то же время "Феррари" внесёт ряд небольших изменений, которые должны снизить эффект галопирования.
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