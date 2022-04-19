Феррари не привезет новое днище в Имолу

Стало известно, что "Феррари" не будет использовать на Гран-при Эмилии-Романьи обновлённое днище, испытанное в Австралии в первой сессии свободной практики. Об этом пишет издание Motorsport.it.

Причины такого решения в первую очередь связаны с прогнозом погоды и форматом уик-энда. Напомним, в Имоле состоится первый спринтерский заезд в нынешнем сезоне.

В то же время "Феррари" внесёт ряд небольших изменений, которые должны снизить эффект галопирования.