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Макларен хочет проверить Хаас и Феррари
Ещё одна недовольная команда
Фото: Sky Sports
Руководитель "Макларена" Андреас Зайдль выразил подозрения по поводу нового автомобиля команды "Хаас", высказавшись на тему того, что он может являться конструктивной копией болида "Феррари".
"Разобраться с этим для нас — дело принципа. У двух команд не должно быть ничего общего, кроме двигателя и внутренних деталей коробки передач. Не должно быть никакого совместного использования инфраструктуры. Опасность в таких случаях заключается в том, что обмен информацией сделает команду B лучше, а также поможет команде A", — приводит слова Зайдля GrandPrix.
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