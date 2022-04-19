Макларен хочет проверить Хаас и Феррари

Руководитель "Макларена" Андреас Зайдль выразил подозрения по поводу нового автомобиля команды "Хаас", высказавшись на тему того, что он может являться конструктивной копией болида "Феррари".

"Разобраться с этим для нас — дело принципа. У двух команд не должно быть ничего общего, кроме двигателя и внутренних деталей коробки передач. Не должно быть никакого совместного использования инфраструктуры. Опасность в таких случаях заключается в том, что обмен информацией сделает команду B лучше, а также поможет команде A", — приводит слова Зайдля GrandPrix.