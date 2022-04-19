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У Шарля Леклера украли часы за 300 тысяч евро

Автоспорт
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Полиция уже ищет виновников

У Шарля Леклера украли часы за 300 тысяч евро

Фото: GPToday

Новина українською

Гонщика команды "Феррари" Шарля Леклера обокрали, когда он фотографировался с болельщиками во время прогулки. Об этом информирует Motorsport Italia.

Инцидент случился, когда Шарль вышел из машины. В этот момент один из присутствующих ловко снял с его запястья часы, стоимость которых составляет более € 300 000.

Сообщается, что Леклер обратился в полицию.

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В статье: Феррари Шарль Леклер
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