21 апреля ФИА вынесет окончательное решение по российскому "зигуну"

ФИА опубликовала заявление по поводу 15-летнего российского гонщика Артёма Северюхина, который использовал нацистское приветствие во время награждения на чемпионате Европы по картингу.

Сообщается, что организация соберёт слушание по этому делу с участием самого спортсмена уже завтра, 18 апреля.

"После событий, произошедших во время церемонии награждения на чемпионате Европы по картингу 2022 года в Портимао, стюарды вызвали команду Ward Racing Team и пилота Артёма Северюхина на слушание в режиме видеоконференции в четверг, 21 апреля. Любое решение будет доведено до сведения соответствующих сторон и опубликовано после слушания", — говорится в заявлении ФИА.