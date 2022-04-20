Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
21 апреля ФИА вынесет окончательное решение по российскому "зигуну"
Организация настроена на дисквалификацию картингиста
фото - F1
ФИА опубликовала заявление по поводу 15-летнего российского гонщика Артёма Северюхина, который использовал нацистское приветствие во время награждения на чемпионате Европы по картингу.
Сообщается, что организация соберёт слушание по этому делу с участием самого спортсмена уже завтра, 18 апреля.
"После событий, произошедших во время церемонии награждения на чемпионате Европы по картингу 2022 года в Портимао, стюарды вызвали команду Ward Racing Team и пилота Артёма Северюхина на слушание в режиме видеоконференции в четверг, 21 апреля. Любое решение будет доведено до сведения соответствующих сторон и опубликовано после слушания", — говорится в заявлении ФИА.
Популярное сейчас
- У государства есть стратегия по деоккупации всех городов и сел юга Украины - Подоляк
- В Херсоне расстреляли известного пророссийского блогера
- Отбито 10 атак только в зоне ООС. Генштаб рассказал о ситуации на фронте на утро 20 апреля
- У Шарля Леклера украли часы за 300 тысяч евро
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих