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21 апреля ФИА вынесет окончательное решение по российскому "зигуну"

Автоспорт
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Организация настроена на дисквалификацию картингиста

21 апреля ФИА вынесет окончательное решение по российскому "зигуну"

фото - F1

Новина українською

ФИА опубликовала заявление по поводу 15-летнего российского гонщика Артёма Северюхина, который использовал нацистское приветствие во время награждения на чемпионате Европы по картингу.

Сообщается, что организация соберёт слушание по этому делу с участием самого спортсмена уже завтра, 18 апреля.

"После событий, произошедших во время церемонии награждения на чемпионате Европы по картингу 2022 года в Портимао, стюарды вызвали команду Ward Racing Team и пилота Артёма Северюхина на слушание в режиме видеоконференции в четверг, 21 апреля. Любое решение будет доведено до сведения соответствующих сторон и опубликовано после слушания", — говорится в заявлении ФИА.

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В статье: ФИА
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