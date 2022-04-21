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Шарль Леклер: Я сфокусирован на уикэнде и не думаю об украденых часах

Автоспорт
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Ранее у него украли дорогостоящие часы

Шарль Леклер: Я сфокусирован на уикэнде и не думаю об украденых часах

Фото: GPToday

Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер прокомментировал инцидент, произошедший с ним во время прогулки в Имоле.

Напомним, Леклера обокрали, когда он фотографировался с болельщиками во время прогулки.

"Я не буду вдаваться в подробности. Это был неприятный опыт. Не могу сказать больше, ситуацией занимается полиция, которая пытается их найти. Всё прошло не так гладко, как пишут, но в целом я в порядке, так что полностью сфокусирован на уик-энде. Это не повлияет на выступление", — приводит слова Леклера GPFans.

Инцидент случился, когда Шарль вышел из машины. Как сообщалось, в этот момент один из присутствующих ловко снял с его запястья часы, стоимость которых составляет более € 300 000.

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В статье: Феррари Шарль Леклер
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