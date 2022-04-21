Феррари поставит Сайнсу более мощный мотор на этапе в Имоле

Команда Формулы-1 "Феррари" приняла решение использовать вторую спецификацию силовой установки 2022 года на машине Карлоса Сайнса на Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Formu1a.uno. При этом команда по-прежнему оставила за собой право решить, использовать ли новый мотор на максимум, или более консервативно на предстоящем этапе.

Причиной такого решения команды стали проблемы с первым силовым агрегатом на машине испанца, которые возникли в Мельбурне.

Изначально планировалось, что вторая версия силовой установки "Феррари" будет использоваться на Гран-при Майами.

Новая спецификация силовой установки является более мощной.