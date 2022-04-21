  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Феррари поставит Сайнсу более мощный мотор на этапе в Имоле
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Феррари поставит Сайнсу более мощный мотор на этапе в Имоле

Автоспорт
(1 голосов)

При этом команда может доработать и старый двигатель

Феррари поставит Сайнсу более мощный мотор на этапе в Имоле

Новина українською

Команда Формулы-1 "Феррари" приняла решение использовать вторую спецификацию силовой установки 2022 года на машине Карлоса Сайнса на Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Formu1a.uno. При этом команда по-прежнему оставила за собой право решить, использовать ли новый мотор на максимум, или более консервативно на предстоящем этапе.

Причиной такого решения команды стали проблемы с первым силовым агрегатом на машине испанца, которые возникли в Мельбурне.

Изначально планировалось, что вторая версия силовой установки "Феррари" будет использоваться на Гран-при Майами.

Новая спецификация силовой установки является более мощной.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Феррари
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...