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Феррари поставит Сайнсу более мощный мотор на этапе в Имоле
При этом команда может доработать и старый двигатель
Команда Формулы-1 "Феррари" приняла решение использовать вторую спецификацию силовой установки 2022 года на машине Карлоса Сайнса на Гран-при Эмилии-Романьи, сообщает Formu1a.uno. При этом команда по-прежнему оставила за собой право решить, использовать ли новый мотор на максимум, или более консервативно на предстоящем этапе.
Причиной такого решения команды стали проблемы с первым силовым агрегатом на машине испанца, которые возникли в Мельбурне.
Изначально планировалось, что вторая версия силовой установки "Феррари" будет использоваться на Гран-при Майами.
Новая спецификация силовой установки является более мощной.
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