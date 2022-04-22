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Леклер - лучший по итогам тренировки в Имоле, Сайнс быстрее Ферстаппена, Хэмилтон - 18-й

Автоспорт
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В Имоле завершилась первая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1

Леклер - лучший по итогам тренировки в Имоле, Сайнс быстрее Ферстаппена, Хэмилтон - 18-й

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В Имоле завершилась первая свободная практика Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.

Лучшее время по её итогам показал лидер общего зачёта, пилот "Феррари" Шарль Леклер. Второй результат у его товарища по команде, испанца Карлоса Сайнса. Топ-3 замкнул Макс Ферстаппен, представляющий "Ред Булл".

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон стал 18-м.

Отметим, что тренировка проходила на мокрой трассе, вследствие чего ближе к концу заезда пилоты перешли с дождевых шин на промежуточные.

Леклер - лучший по итогам тренировки в Имоле, Сайнс быстрее Ферстаппена, Хэмилтон - 18-й - изображение 1

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В статье: формула-1 Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен Карлос Сайнс Шарль Леклер
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