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Вольф: Через коливання машини на прямій у Расселла зламалося кріплення на днищі

Автоспорт
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У "Мереседеса" серьезные проблемы

Вольф: Через коливання машини на прямій у Расселла зламалося кріплення на днищі

Фото: The Checkered Flag

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф рассказал о проблемах с дельфинированием на пятничной тренировке Гран-при Эмилии-Романьи.

"Дельфинирование у Джорджа Расселла было настолько сильным, что на его машине сломались стяжки, которые крепятся к днищу для уменьшения колебаний. Ехать по прямой просто невозможно, приходится отпускать педаль газа. Наш болид колеблется гораздо больше, чем машины "Феррари", и главное отличие заключается в том, что на торможениях их машина стабилизируется, а наша - нет.

Думаю, мы сможем раскрыть потенциал этой машины, и если нам это удастся, мы сможем побороться за титул. Но когда ты видишь то, что происходит сегодня, кажется, что эта цель нереалистична", - приводит слова Тото Вольфа PlanetF1.

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В статье: формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл
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