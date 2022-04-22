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Ферстаппен сумел выбороть поул-позицию у Леклера, Хэмилтон вылетел за пределы топ-10

Автоспорт
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Очередная неудача Мерседеса

Ферстаппен сумел выбороть поул-позицию у Леклера, Хэмилтон вылетел за пределы топ-10

Фото: Motorsport.com

Новина українською

В Имоле завершилась квалификация Гран-при Эмилии-Романьи. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик итальянской команды "Феррари" Шарль Леклер. Топ-3 замкнул гонщик "Макларена" Ландо Норрис.

Стоит отметить, что Льюис Хэмилтон, представляющий "Мерседес", по итогам заезда продемонстрировал лишь 13-й результат.

Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.27,999.
2. Шарль Леклер ("Феррари") +0,779.
3. Ландо Норрис ("Макларен") +1,132.
4. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1,165.
5. Фернандо Алонсо ("Альпин") +1,203.
6. Даниэль Риккардо ("Макларен") +1,743.
7. Серхио Перес ("Ред Булл") +1,809.
8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") +2,440.
9. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") +3,063.
10. Карлос Сайнс ("Феррари") – без времени.

11. Джордж Расселл ("Мерседес") — 1.20,757.
12. Мик Шумахер ("Хаас") — 1.20,916.
13. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.21,138.
14. Чжоу Гуаньюй ("Альфа Ромео") — 1.21,434.
15. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — 1.28,119.

16. Юки Цунода ("Альфа Таури") — 1.20,474.
17. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 1.20,732.
18. Николас Латифи ("Уильямс") — 1.21,971.
19. Эстебан Окон ("Альпин") — 1.22,338.
20. Алекс Албон ("Уильямс") — без времени.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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