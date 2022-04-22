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Руководитель Ред Булл заявил, что в команде решили проблему на машине Ферстаппена

Автоспорт
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Болид гонщика сошел на Гран-при Австралии

Руководитель Ред Булл заявил, что в команде решили проблему на машине Ферстаппена

https://the-race.com

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Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер сообщил, что команда смогла решить проблему с топливной системой на машине Макса Ферстаппена.

"Мы работали вместе с коллегами из "Хонды", они смогли найти проблему и устранить её. Нам очень не повезло. Деталь проехала тысячи километров без трудностей, и, к сожалению, в неподходящий момент в Австралии возникла проблема.

Связана ли поломка с дельфинированием? Я так не думаю. Дальнейшее изучение показало, что дело в чём-то другом. Просто проблема с частью топливной системы. Парни из "Хонды" всё изучили и нашли решение проблемы", — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен сумел выбороть поул-позицию у Леклера, Хэмилтон вылетел за пределы топ-10

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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