Руководитель Ред Булл заявил, что в команде решили проблему на машине Ферстаппена

Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер сообщил, что команда смогла решить проблему с топливной системой на машине Макса Ферстаппена.

"Мы работали вместе с коллегами из "Хонды", они смогли найти проблему и устранить её. Нам очень не повезло. Деталь проехала тысячи километров без трудностей, и, к сожалению, в неподходящий момент в Австралии возникла проблема.

Связана ли поломка с дельфинированием? Я так не думаю. Дальнейшее изучение показало, что дело в чём-то другом. Просто проблема с частью топливной системы. Парни из "Хонды" всё изучили и нашли решение проблемы", — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен сумел выбороть поул-позицию у Леклера, Хэмилтон вылетел за пределы топ-10