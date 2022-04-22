Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Руководитель Ред Булл заявил, что в команде решили проблему на машине Ферстаппена
Болид гонщика сошел на Гран-при Австралии
https://the-race.com
Руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер сообщил, что команда смогла решить проблему с топливной системой на машине Макса Ферстаппена.
"Мы работали вместе с коллегами из "Хонды", они смогли найти проблему и устранить её. Нам очень не повезло. Деталь проехала тысячи километров без трудностей, и, к сожалению, в неподходящий момент в Австралии возникла проблема.
Связана ли поломка с дельфинированием? Я так не думаю. Дальнейшее изучение показало, что дело в чём-то другом. Просто проблема с частью топливной системы. Парни из "Хонды" всё изучили и нашли решение проблемы", — приводит слова Кристиана Хорнера Autosport.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен сумел выбороть поул-позицию у Леклера, Хэмилтон вылетел за пределы топ-10
Популярное сейчас
- Российская сторона заявляет, что состоялись длительные переговоры между главами делегаций. Украина выдвинула ультиматум
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Сборная Украины определилась с местом проведения домашних матчей Лиги Наций
- Леклер - лучший по итогам тренировки в Имоле, Сайнс быстрее Ферстаппена, Хэмилтон - 18-й
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО