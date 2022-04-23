Результаты спринта Гран-при Имолы. У Ферстаппена снова поул позиция, Феррари 2 и 4, оба пилота Мерседес ниже пилотов Хаас

Завершился спринт Гран-при Эмилии-Романьи, определивший стартовый порядок пилотов на предстоящей воскресной гонке. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место, поул-позицию, впервые в этом сезоне.

Пилоты лидирующей в Кубке конструкторов "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнц заняли 2 и 4 места соответственно. Что примечательно, оба пилота "Мерседес" - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон - заняли места ниже, чем оба гонщика "Хаас": Кевин Магнуссен и Мик Шумахер, 11 и 14 против 8 и 10.

Результаты спринта Гран-при Эмилии-Романьи:

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Шарль Леклер - "Феррари"

3. Серхио Перес - "Ред Булл"

4. Карлос Сайнс - "Феррари"

5. Ландо Норрис - "МакЛарен"

6. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

7. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

8. Кевин Магнуссен - "Хаас"

9. Фернандо Алонсо - "Альпин"

10. Мик Шумахер - "Хаас"

11. Джордж Расселл - "Мерседес"

12. Юки Цунода - "Альфа Таури"

13. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

14. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

15. Ланс Стролл - "Астон Мартин"

16. Эстебан Окон - "Альпин"

17. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

18. Алекс Албон - "Уильямс"

19. Николас Латифи - "Уильямс"

Не финишировал:

Чжоу Гуаньюй "Альфа Ромео"