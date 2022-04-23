Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Результаты спринта Гран-при Имолы. У Ферстаппена снова поул позиция, Феррари 2 и 4, оба пилота Мерседес ниже пилотов Хаас
МакЛарен возвращается в борьбу с 5 и 6 позициями
Фото: The Guardian
Завершился спринт Гран-при Эмилии-Романьи, определивший стартовый порядок пилотов на предстоящей воскресной гонке. Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен занял первое место, поул-позицию, впервые в этом сезоне.
Пилоты лидирующей в Кубке конструкторов "Феррари" Шарль Леклер и Карлос Сайнц заняли 2 и 4 места соответственно. Что примечательно, оба пилота "Мерседес" - Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон - заняли места ниже, чем оба гонщика "Хаас": Кевин Магнуссен и Мик Шумахер, 11 и 14 против 8 и 10.
Результаты спринта Гран-при Эмилии-Романьи:
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Серхио Перес - "Ред Булл"
4. Карлос Сайнс - "Феррари"
5. Ландо Норрис - "МакЛарен"
6. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
7. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
8. Кевин Магнуссен - "Хаас"
9. Фернандо Алонсо - "Альпин"
10. Мик Шумахер - "Хаас"
11. Джордж Расселл - "Мерседес"
12. Юки Цунода - "Альфа Таури"
13. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
14. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
15. Ланс Стролл - "Астон Мартин"
16. Эстебан Окон - "Альпин"
17. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
18. Алекс Албон - "Уильямс"
19. Николас Латифи - "Уильямс"
Не финишировал:
Чжоу Гуаньюй "Альфа Ромео"
Популярное сейчас
- Есть данные, что этой ночью готовятся подлости со стороны россиян, - Ким
- Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага
- Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок
- У Шарля Леклера украли часы за 300 тысяч евро
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих