Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон о финише 14 в спринте: Мы, очевидно, не боремся за чемпионство
Мерседес слишком далек от других фаворитов
Фото: F1
Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свой финиш на 14 позиции в спринте Гран-при Эмилии-Романьи:
"Мы имеем ту ситуацию, которую имеем, и таковы наши возможности. У нас не вышло [собрать хорошую машину] в этом году, но все трудятся, чтобы исправить положение.
В 2013 у нас также дела шли плохо, однако после этого мы выступали отлично. Мы держимся сообща и стараемся подбадривать друг друга.
Мы, очевидно, не боремся за чемпионство, однако мы будем стараться исправить машину и улучшить ее на протяжении этого года".
Популярное сейчас
- Олейник: Бывший игрок сборной Украины отписал мне на мои негативные посты против россии: "Что, договорились?"
- Еще четыре сотни личного состава и 10 беспилотников. Генштаб обновил данные о потерях врага
- Оккупанты начали обстреливать Украину с подводных лодок
- Команды Формулы-1 просят ФИА проверить Хаас и Феррари
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке