Хэмилтон о финише 14 в спринте: Мы, очевидно, не боремся за чемпионство

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свой финиш на 14 позиции в спринте Гран-при Эмилии-Романьи:

"Мы имеем ту ситуацию, которую имеем, и таковы наши возможности. У нас не вышло [собрать хорошую машину] в этом году, но все трудятся, чтобы исправить положение.

В 2013 у нас также дела шли плохо, однако после этого мы выступали отлично. Мы держимся сообща и стараемся подбадривать друг друга.

Мы, очевидно, не боремся за чемпионство, однако мы будем стараться исправить машину и улучшить ее на протяжении этого года".