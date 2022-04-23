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Хэмилтон о финише 14 в спринте: Мы, очевидно, не боремся за чемпионство

Автоспорт
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Мерседес слишком далек от других фаворитов

Хэмилтон о финише 14 в спринте: Мы, очевидно, не боремся за чемпионство

Фото: F1

UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свой финиш на 14 позиции в спринте Гран-при Эмилии-Романьи:

"Мы имеем ту ситуацию, которую имеем, и таковы наши возможности. У нас не вышло [собрать хорошую машину] в этом году, но все трудятся, чтобы исправить положение.

В 2013 у нас также дела шли плохо, однако после этого мы выступали отлично. Мы держимся сообща и стараемся подбадривать друг друга.

Мы, очевидно, не боремся за чемпионство, однако мы будем стараться исправить машину и улучшить ее на протяжении этого года".

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В статье: формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон
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