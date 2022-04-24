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Гран-при Имолы. Ферстаппен догнал Леклера по победам в сезоне, сам Шарль – лишь шестой

Автоспорт
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Льюис Хэмилтон отстал от партнера по команде Джорджа Рассела на 10 позиций

Гран-при Имолы. Ферстаппен догнал Леклера по победам в сезоне, сам Шарль – лишь шестой

Фото: NBC Sports

UA-Футбол
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Завершилась четвертая гонка Формулы-1 в этом сезоне – Гран-при Имолы. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второй – его партнер по команде Серхио Перес. Это уже вторая победа в этом сезоне для Ферстаппена.

Главный противник Макса в этом сезоне – пилот "Феррари" Шарль Леклер, также выигравший две гонки – финишировал лишь на шестой позиции. Его партнер по команде, Карлос Сайнц, не дошел до финиша.

Из примечательного, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отстал от своего партнера по команде "Мерседес" – Джорджа Рассела – на 10 позиций. Сэр Льюис занял 14 место, Расселл – четвертое.

Результаты Гран-при Имолы:

1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

2. Серхио Перес - "Ред Булл"

3. Ландо Норрис - "МакЛарен"

4. Джордж Расселл - "Мерседес"

5. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

6. Шарль Леклер - "Феррари"

7. Юки Цунода - "Альфа Таури"

8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

9. Кевин Магнуссен - "Хаас"

10. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"

11. Эстебан Окон - "Альпин"

12. Алекс Албон - "Уильямс"

13. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

14. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

15. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

16. Николас Латифи - "Уильямс"

17. Мик Шумахер - "Хаас"

18. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

Не финишировали:

Фернандо Алонсо - "Альпин"

Карлос Сайнс - "Феррари"

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В статье: формула-1 Феррари Ред Булл Макс Ферстаппен Шарль Леклер Серхио Перес Гран-при Италии
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