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Гран-при Имолы. Ферстаппен догнал Леклера по победам в сезоне, сам Шарль – лишь шестой
Льюис Хэмилтон отстал от партнера по команде Джорджа Рассела на 10 позиций
Фото: NBC Sports
Завершилась четвертая гонка Формулы-1 в этом сезоне – Гран-при Имолы. Победу одержал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второй – его партнер по команде Серхио Перес. Это уже вторая победа в этом сезоне для Ферстаппена.
Главный противник Макса в этом сезоне – пилот "Феррари" Шарль Леклер, также выигравший две гонки – финишировал лишь на шестой позиции. Его партнер по команде, Карлос Сайнц, не дошел до финиша.
Из примечательного, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон отстал от своего партнера по команде "Мерседес" – Джорджа Рассела – на 10 позиций. Сэр Льюис занял 14 место, Расселл – четвертое.
Результаты Гран-при Имолы:
1. Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
2. Серхио Перес - "Ред Булл"
3. Ландо Норрис - "МакЛарен"
4. Джордж Расселл - "Мерседес"
5. Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
6. Шарль Леклер - "Феррари"
7. Юки Цунода - "Альфа Таури"
8. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
9. Кевин Магнуссен - "Хаас"
10. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"
11. Эстебан Окон - "Альпин"
12. Алекс Албон - "Уильямс"
13. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
14. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
15. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
16. Николас Латифи - "Уильямс"
17. Мик Шумахер - "Хаас"
18. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
Не финишировали:
Фернандо Алонсо - "Альпин"
Карлос Сайнс - "Феррари"
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