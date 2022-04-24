Глава команды Мерседес Вольфф - Хэмилтону: Прости за то, какую машину тебе пришлось вести сегодня

Глава команды "Мерседес" Тото Вольфф извинился перед пилотом Льюисом Хэмилтоном по радио за состояние его болида во время гонки:

"Прости за то, какую машину тебе пришлось вести сегодня. Я знаю, что она неуправляемая, и что мы не заслуживаем такого результата. Дальше все пойдет лучше, но это была ужасная гонка".

Позднее в интервью он так объяснил выступление Хэмилтона:

"Это было очень плохо. Его зажал "Альпин", подрезали две других машины, и потом он не имел возможности обогнать за счет DRS. Мы видели на примере Джорджа [Расселла] на что способна машина на пространстве, но мы недостаточно хороши для чемпиона мира, недостойны чемпиона мира. Нам просто нужно исправить машину.

Думаю, мы сконцентрируемся на улучшениях к гонке в Майами. Полагаю, мы сможем сделать шаг к пониманию автомобиля. Это лишь очередной день, нам лишь нужно больше понять и привнести улучшения в машину, которые исправят проблему с галопированием".