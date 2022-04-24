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Хэмилтон: Я уже точно не в чемпионской гонке

Автоспорт
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В Имоле Льюис финишировал четырнадцатым

Хэмилтон: Я уже точно не в чемпионской гонке

Фото: Motorsport.com

UA-Футбол
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Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на Гран-при Эмилии-Романьи, где он финишировал на четырнадцатой позиции:

"Эти выходные нужно поскорее забыть, это уж наверняка. Я уже точно не в чемпионской гонке. Это даже не обсуждается, мне теперь придется работать настолько усердно, насколько я способен, дабы попытаться хоть как-нибудь вернуться на прежний свой уровень".

Льюис Хэмилтон сейчас находится на 7 месте в таблице чемпионата пилотов с 28 очками, отставая от лидирующего Шарля Леклера из "Феррари" на 58 очков. Команда "Мерседес" идет на третьем месте в Кубке конструкторов с 77 баллами и отставанием от лидера ("Феррари") на 47 очков.

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В статье: формула-1 Мерседес Льюис Хэмилтон
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