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Хэмилтон: Я уже точно не в чемпионской гонке
В Имоле Льюис финишировал четырнадцатым
Фото: Motorsport.com
Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал свое выступление на Гран-при Эмилии-Романьи, где он финишировал на четырнадцатой позиции:
"Эти выходные нужно поскорее забыть, это уж наверняка. Я уже точно не в чемпионской гонке. Это даже не обсуждается, мне теперь придется работать настолько усердно, насколько я способен, дабы попытаться хоть как-нибудь вернуться на прежний свой уровень".
Льюис Хэмилтон сейчас находится на 7 месте в таблице чемпионата пилотов с 28 очками, отставая от лидирующего Шарля Леклера из "Феррари" на 58 очков. Команда "Мерседес" идет на третьем месте в Кубке конструкторов с 77 баллами и отставанием от лидера ("Феррари") на 47 очков.
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