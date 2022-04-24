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Ландо Норрис о финише третьим: Сегодня маленькие детали, которые вы не замечаете, подарили нам подиум

Автоспорт
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Отличная работа команды МакЛарен

Ландо Норрис о финише третьим: Сегодня маленькие детали, которые вы не замечаете, подарили нам подиум

Фото: Beyond the Flag

UA-Футбол
Новина українською

Пилот команды "МакЛарен" Ландо Норрис прокомментировал свой сегодняшний финиш третьим на Гран-при Эмилии-Романьи и попадание на подиум:

"Я не думаю, что результат сегодняшнего дня и всего викенда — это исключительно заслуга машины; работа команды и пит-стопы были отличными.

То, как мы провели эти выходные, подарило нам этот результат: все старты, стратегии, квалификации, оценки шин…все эти маленькие детали, которые вы не замечаете, подарили нам подиум.

Те улучшения, которые мы вводим, действительно двигают нас вперед, и мы попытаемся не останавливаться и поддерживать этот процесс".

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В статье: формула-1 Макларен Ландо Норрис
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