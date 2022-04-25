Советчик Ред Булл: Хэмилтону стоило остановиться ещё в прошлом году

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался в адрес семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.

В нынешнем сезоне пилот "Мерседеса" выступает неудачно, а на прошедшем Гран-при Эмилии-Романьи даже не сумел попасть в топ-10.

"Мы обогнали его на круг. Возможно, ему стоило остановиться ещё в прошлом году. Мне кажется, он задумывается об этом", — приводит слова Марко Racingnews365.