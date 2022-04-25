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Советчик Ред Булл: Хэмилтону стоило остановиться ещё в прошлом году
Марко отчасти прав
Фото: F1
Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался в адрес семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона.
В нынешнем сезоне пилот "Мерседеса" выступает неудачно, а на прошедшем Гран-при Эмилии-Романьи даже не сумел попасть в топ-10.
"Мы обогнали его на круг. Возможно, ему стоило остановиться ещё в прошлом году. Мне кажется, он задумывается об этом", — приводит слова Марко Racingnews365.
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