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Советник Ред Булл: К летнему перерыву мы решим, кто станет товарищем Ферстаппена

Автоспорт
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Контракт Переса рассчитан до 2023 года

Советник Ред Булл: К летнему перерыву мы решим, кто станет товарищем Ферстаппена

https://the-race.com

Новина українською

Советник "Ред Булл" по автоспорту Хельмут Марко высказался о планах команды относительно того, кто будет выступать вместе с пилотом Максом Ферстаппеном в 2023 году. Отметим, что соглашение самого Макса с австрийской командой действует до 2028 года.

"К летнему перерыву мы решим, кто станет товарищем Ферстаппена по команде в 2023 году. Контракт Переса с нами действует как раз до конца 2023 года, так что время ещё есть", — приводит слова Марко издание Racingnews365.

После четырёх этапов Формулы-1 нынешнего сезона Ферстаппен занимает второе место, имея в активе 59 очков.

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В статье: Ред Булл Макс Ферстаппен
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