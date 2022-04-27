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Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен возглавили список самых высокооплачиваемых гонщиков

Автоспорт
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На третьем месте расположился Фернандо Алонсо

Льюис Хэмилтон и Макс Ферстаппен возглавили список самых высокооплачиваемых гонщиков

фото - F1

Новина українською

Издание The Independent опубликовало зарплаты пилотов Формулы-1 на сезон-2022. Самый большой гонорар получат лидеры предыдущего чемпионата голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" и британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Зарплаты пилотов Формулы-1 на сезон-2022:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — £ 40 млн.
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — £ 40 млн.
3. Фернандо Алонсо ("Альпин") — £ 15 млн.
4. Ландо Норрис ("Макларен") — £ 12 млн.
5. Себастьян Феттель ("Астон Мартин") — £ 11 млн.
5. Даниэль Риккардо ("Макларен") — £ 11 млн.
7. Шарль Леклер ("Феррари") — £ 9 млн.
8. Карлос Сайнс ("Феррари") — £ 7 млн.
8. Валттери Боттас ("Альфа Ромео") — £ 7 млн.
8. Лэнс Стролл ("Астон Мартин") — £ 7 млн.
11. Серхио Перес ("Ред Булл") — £ 6 млн.
12. Кевин Магнуссен ("Хаас") — £ 4,8 млн.
13. Джордж Расселл ("Мерседес") — £ 4 млн.
13. Эстебан Окон ("Альпин") — £ 4 млн.
13. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — £ 4 млн.
16. Алекс Албон ("Уильямс") — £ 1,5 млн.
17. Гуаньюй Чжоу ("Альфа Ромео") — £ 730,800.
17. Мик Шумахер ("Хаас") — £ 730,800.
17. Николас Латифи ("Уильямс") — £ 730,800.
20. Юки Цунода ("Альфа Таури") — £ 364,900.

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В статье: Льюис Хэмилтон Макс Ферстаппен
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