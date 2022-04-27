В ФИА отказались увеличить число спринтов в Формуле-1

Международная автомобильная федерация (ФИА) отказалась увеличить количество спринтов с трёх до шести в 2023 году, хотя команды Формулы-1 единогласно выступали за такое решение. Об этом пишет BBC.

По сведениям источника, ФИА может пойти навстречу командам, если в пользу Федерации будут проходить финансовые отчисления.

"Мы не организация, создающая прибыль, но нам нужны соответствующие ресурсы", — сказал один из представителей ФИА.

Как сообщает британское издание, подобная позиция Международной автомобильной федерации вызвала немалое раздражение среди руководства "Королевских гонок" и всех команд, участвующих в чемпионате мира.