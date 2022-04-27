С 2023 года в Формуле-1 произойдут изменения

В Лондоне состоялось заседание комиссии Формулы-1, в ходе которого был принят ряд решений. Об этом пишет официальный сайт Международной автомобильной Федерации (ФИА).

Комиссия постановила, что использование камер в шлеме, которые были протестированы в нынешнем сезоне, начиная со следующего года будет обязательным для всех пилотов.

Кроме того, комиссия единогласно решила, что на двух Гран-при сезона-2023 гонщикам предоставят 11 комплектов шин вместо стандартных 13.