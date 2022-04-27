  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. С 2023 года в Формуле-1 произойдут изменения
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

С 2023 года в Формуле-1 произойдут изменения

Автоспорт
(1 голосов)

Это касается шин

С 2023 года в Формуле-1 произойдут изменения

фото - F1

Новина українською

В Лондоне состоялось заседание комиссии Формулы-1, в ходе которого был принят ряд решений. Об этом пишет официальный сайт Международной автомобильной Федерации (ФИА).

Комиссия постановила, что использование камер в шлеме, которые были протестированы в нынешнем сезоне, начиная со следующего года будет обязательным для всех пилотов.

Кроме того, комиссия единогласно решила, что на двух Гран-при сезона-2023 гонщикам предоставят 11 комплектов шин вместо стандартных 13.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: формула-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде