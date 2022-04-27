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С 2023 года в Формуле-1 произойдут изменения
Это касается шин
фото - F1
В Лондоне состоялось заседание комиссии Формулы-1, в ходе которого был принят ряд решений. Об этом пишет официальный сайт Международной автомобильной Федерации (ФИА).
Комиссия постановила, что использование камер в шлеме, которые были протестированы в нынешнем сезоне, начиная со следующего года будет обязательным для всех пилотов.
Кроме того, комиссия единогласно решила, что на двух Гран-при сезона-2023 гонщикам предоставят 11 комплектов шин вместо стандартных 13.
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