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Хэмилтон: Погорячился, когда сказал, что мы чемпионы и не ошибаемся

Автоспорт
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Гонщик не думал, что команда сделает такие слабые болиды

Хэмилтон: Погорячился, когда сказал, что мы чемпионы и не ошибаемся

Фото: ESPN

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Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон считает, что он был неправ, когда перед сезоном сказал, что его команда не может ошибаться.

"В начале года, когда мы были в Барселоне, мне задали вопрос: "Что случится, если что-то пойдёт не так и вы начнёте ошибаться?". И я ответил: "Ну, мы так не делаем, мы не ошибаемся. Мы чемпионы мира". Но дело в том, что, учитывая все возможности, мы могли это сделать.

Всё, что мы сейчас должны делать, это просто не опускать головы и продолжать работать. Если один человек падает, мы полагаемся на наших товарищей по команде, потому что они созданы для помощи друг другу. Мы ещё не достигли того уровня, на котором хотим быть, но будем продолжать бороться, работать изо всех сил и надеяться, что в конце концов мы увидим свет в конце тоннеля.

Я не могу сказать, является ли машина несовершенной или дело в нашей концепции. Я не специалист по аэродинамике. На определённом этапе мы будем лучше понимать, так это или нет. Может быть, внезапно мы исправим недочёты и раскроем больший потенциал болида. Но сейчас мы просто должны принять реальность, с которой столкнулись", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.

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В статье: Льюис Хэмилтон
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