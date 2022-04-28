В Мерседесе надеются, что обновления в Майами дадут положительный результат

Главный гоночный инженер "Мерседеса» Эндрю Шовлин рассказал о том, что немецкая команда может привезти в Майами новые детали, которые помогут решить проблему с дельфинированием.

"Мы движемся вперёд, всё больше узнаем об этом и, надеюсь, скоро — может быть, уже в Майами — сможем начать поставлять на машину некоторые детали. Я надеюсь, что они дадут нам понять, движемся ли мы в правильном направлении. Мы не рассчитываем решить проблему за одну ночь, но если мы сможем получить подсказку, что движемся в правильном направлении, что действительно добрались до сути происходящего, то мы будем вполне довольны», — приводит слова Шовлина The Race.

Напомним, Гран-при Майами состоится на следующих выходных.