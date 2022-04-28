Льюис Хэмилтон высказался о завершении карьеры

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон отреагировал на слухи о возможном уходе из Формулы-1.

Но Хэмилтон дал понять, что только он будет решать, когда уходить из спорта.

"Я работаю над своим шедевром. И только я буду решать, когда он завершён", — написал Хэмилтон в своих соцсетях.

Напомним, что после четырёх этапов Формулы-1 Хэмилтон занимает лишь седьмое место в зачёте пилотов.