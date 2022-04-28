Названы кандидаты на роль гоночного директора этапа Формулы-1 в Майами

Стало известно, кто может стать гоночным директором на Гран-при Формулы-1 в Майами. В список кандидатов вошли Херби Блаш, Колин Хейвуд и Скотт Элкинс. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Бывший гоночный директор Майкл Маси, а также Стив Нильсен не станут рассматриваться ФИА для этой роли.

Напомним, Нильс Виттих и Эдуарду Фрейташ, являющиеся гоночными директорами Формулы-1, сдали положительные тесты на коронавирус.