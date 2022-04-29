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Экс-пилот Формулы-1: Карьере Хэмилтона может прийти конец

Автоспорт
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Герхард Бергер восхищается успехами Расселла

Экс-пилот Формулы-1: Карьере Хэмилтона может прийти конец

фото - F1

Новина українською

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер высказался о нынешнем положении дел британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона, неудачно начавшего этот сезон "Королевских гонок". В общем зачёте пилотов Льюис после четырёх этапов занимает седьмое место, имея в активе 28 очков.

"Льюисом движет желание стать единоличным рекордсменом. Титул, который он упустил, уступив Ферстаппену в прошлом году, был, пожалуй, последним шансом стать таким рекордсменом. Учитывая актуальную ситуацию, вполне может статься, что этот восьмой титул ему уже не покорится. Если это не сработает в этот раз и, возможно, в следующем году, то его карьере может прийти конец. После стольких гонок, такого доминирования и стольких успехов я могу себе представить, что в этой ситуации у него может возникнуть желание уйти.

Думаю, в скором времени Джордж Расселл начнёт действовать Льюису на нервы. Расселл продемонстрировал выдающееся выступление в Имоле", — приводит слова Бергера Speedweek.

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