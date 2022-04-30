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Глава команды Мерседес Вольфф: У нас двое лучших водителей в Формуле-1
Один из них четвертый в Кубке пилотов, второй - седьмой
Фото: F1 Track Talk
Глава команды "Мерседес" Тото Вольфф прокомментировал выступление своей команды и своих пилотов в последних Гран-при Формулы-1:
"Я очень впечатлен тем, как Джордж [Расселл] освоился, как профессионально и аналитически он помогает оценивать ситуацию. Эта комбинация [Расселл и Хэмилтон] – один из немногих ярких моментов, которые у нас были на данный момент – то, как как они работают сообща, без трений; наоборот, они очень продуктивны и позитивно влияют на команду.
И я не могу быть более удовлетворен командой пилотов; я читаю, что у нас двое лучших водителей, может двое из трех лучших водителей, и они заслуживают машину и двигатель, которые будут бороться впереди, а не отставать. Этого [отставания] ни один из них не заслуживает".
Джордж Расселл находится на четвертом месте в Кубке пилотов с 49 очками, отставая от лидера – гонщика "Феррари" Леклера – на 37 очков. Льюис Хэмилтон находится на седьмом месте в Кубке с 28 очками, и он отстает от Леклера на 58 очков.
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