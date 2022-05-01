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Феттель: Создается впечатление, что DRS – единственное, что позволяет обгонять. Интересно было бы его отключить

Автоспорт
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Четырехкратный чемпион Формулы-1 настороженно относится к системе для обгона на прямых

Феттель: Создается впечатление, что DRS – единственное, что позволяет обгонять. Интересно было бы его отключить

Фото: Planet F1

UA-Футбол
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Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель прокомментировал возросшую важность системы DRS, помогающей обгонять на прямых отрезках трассы:

"Думаю, теперь можно преследовать других на меньшей дистанции, также снизилось сопротивление болидов. Мы сейчас больше полагаемся на DRS, нежели в прошлом.

Было бы интересно отключить DRS и посмотреть каковы гонки на самом деле, можем ли мы обгонять намного лучше, чем в прошлом.

Я лишь немного насторожен в отношении DRS, ведь она была введена для помощи при обгонах, а сейчас создается впечатление, что это – единственное, что позволяет обгонять.

В идеале, должен быть свод правил, который бы позволил преследовать и обгонять без DRS. Знаете ли, DRS не существовало на протяжении 70 лет. Её ввели всего лет 10 тому назад, в качестве эксперимента".

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В статье: формула-1 Себастьян Феттель Астон Мартин
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