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Феттель: Создается впечатление, что DRS – единственное, что позволяет обгонять. Интересно было бы его отключить
Четырехкратный чемпион Формулы-1 настороженно относится к системе для обгона на прямых
Фото: Planet F1
Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель прокомментировал возросшую важность системы DRS, помогающей обгонять на прямых отрезках трассы:
"Думаю, теперь можно преследовать других на меньшей дистанции, также снизилось сопротивление болидов. Мы сейчас больше полагаемся на DRS, нежели в прошлом.
Было бы интересно отключить DRS и посмотреть каковы гонки на самом деле, можем ли мы обгонять намного лучше, чем в прошлом.
Я лишь немного насторожен в отношении DRS, ведь она была введена для помощи при обгонах, а сейчас создается впечатление, что это – единственное, что позволяет обгонять.
В идеале, должен быть свод правил, который бы позволил преследовать и обгонять без DRS. Знаете ли, DRS не существовало на протяжении 70 лет. Её ввели всего лет 10 тому назад, в качестве эксперимента".
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