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Порше и Ауди придут в Формулу-1
Об этом рассказал исполнительный директор Фольксваген
фото - F1
Немецкие производители "Порше" и "Ауди" приняли решение участвовать в Формуле-1. Об этом пишет исполнительный директор "Фольксваген" Герберт Дисс.
Дисс также сказал, что подготовка "Порше" к вступлению в высший класс международных автогонок была немного более конкретной.
Ожидается, что "Порше" станет партнёром-мотористом "Ред Булл", в то время как "Ауди" купит одну из действующих команд чемпионата мира. Считается, что среди вариантов для "Ауди" — "Заубер" ("Альфа Ромео"), "Астон Мартин", "Уильямс" и "Макларен".
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