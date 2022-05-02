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Порше и Ауди придут в Формулу-1

Автоспорт
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Об этом рассказал исполнительный директор Фольксваген

Порше и Ауди придут в Формулу-1

фото - F1

Новина українською

Немецкие производители "Порше" и "Ауди" приняли решение участвовать в Формуле-1. Об этом пишет исполнительный директор "Фольксваген" Герберт Дисс.

Дисс также сказал, что подготовка "Порше" к вступлению в высший класс международных автогонок была немного более конкретной.

Ожидается, что "Порше" станет партнёром-мотористом "Ред Булл", в то время как "Ауди" купит одну из действующих команд чемпионата мира. Считается, что среди вариантов для "Ауди" — "Заубер" ("Альфа Ромео"), "Астон Мартин", "Уильямс" и "Макларен".

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В статье: Audi
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