Тото Вольфф: Уход инженеров - это нормальный цикл

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф не согласен с популярным мнением, согласно которому проблемы команды связаны с уходом ряда опытных инженеров. Глава команды подчеркнул, что инженеры уходили из команды и раньше.

"Это нормальный цикл. Из нашей команды ушел Росс Браун. Потом уходил Падди Лоу. А затем мы выиграли шесть титулов. Или семь. Потом в "Мерседесе" появился Джеймс Эллисон, приходили и другие. Потом ушёл Энди Коуэлл.

Есть и молодые ребята. С опытом они продвигаются по карьерной лестнице, начинают принимать важные решения. Поэтому я бы не сказал, что мы столкнулись с проблемами из-за этого. Текучка кадров — нормальный процесс", — цитирует Вольфа Autosport.