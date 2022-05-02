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Тото Вольфф: Уход инженеров - это нормальный цикл

Автоспорт
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Руководитель высказал свое мнение

Тото Вольфф: Уход инженеров - это нормальный цикл

Фото: Autoblog

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф не согласен с популярным мнением, согласно которому проблемы команды связаны с уходом ряда опытных инженеров. Глава команды подчеркнул, что инженеры уходили из команды и раньше.

"Это нормальный цикл. Из нашей команды ушел Росс Браун. Потом уходил Падди Лоу. А затем мы выиграли шесть титулов. Или семь. Потом в "Мерседесе" появился Джеймс Эллисон, приходили и другие. Потом ушёл Энди Коуэлл.

Есть и молодые ребята. С опытом они продвигаются по карьерной лестнице, начинают принимать важные решения. Поэтому я бы не сказал, что мы столкнулись с проблемами из-за этого. Текучка кадров — нормальный процесс", — цитирует Вольфа Autosport.

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В статье: Тото Вольфф
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