  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Сузуки уйдёт из MotoGP по окончании сезона
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сузуки уйдёт из MotoGP по окончании сезона

Автоспорт
(1 голосов)

В 2020 году команда выиграла чемпионский титул

Сузуки уйдёт из MotoGP по окончании сезона

Новина українською

Японская компания "Сузуки" приняла решение о завершении выступления своей команды в MotoGP, пишет Autosport. По данным источника, "Сузуки" уйдёт из MotoGP по окончании нынешнего сезона.

"Сузуки" уже уходила из чемпионата в конце 2011 года из-за финансовых проблем. Но в 2015 году команда вернулась в MotoGP. А в сезоне-2020 команда выиграла чемпионский титул. Тогда победу одержал Хоан Мир.

Предполагается, что официально об уходе "Сузуки" будет объявлено уже в ближайшее время.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сузуки
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде