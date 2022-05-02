Сузуки уйдёт из MotoGP по окончании сезона

Японская компания "Сузуки" приняла решение о завершении выступления своей команды в MotoGP, пишет Autosport. По данным источника, "Сузуки" уйдёт из MotoGP по окончании нынешнего сезона.

"Сузуки" уже уходила из чемпионата в конце 2011 года из-за финансовых проблем. Но в 2015 году команда вернулась в MotoGP. А в сезоне-2020 команда выиграла чемпионский титул. Тогда победу одержал Хоан Мир.

Предполагается, что официально об уходе "Сузуки" будет объявлено уже в ближайшее время.