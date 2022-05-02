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Хэмилтон: Ожидание очень нервное перед Гран-при Майами

Автоспорт
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Льюис провалил старт сезона

Хэмилтон: Ожидание очень нервное перед Гран-при Майами

Фото: ESPN

Новина українською

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон признался, что испытывает особое волнение перед Гран-при Майами (США).

"Ожидание очень нервное, ведь это будет очень важный этап для нас. Да, у нас есть гонка в Остине, Техас, которая всегда была отличной. В США моя первая гонка была в Индианаполисе в 2007 году.

Но сейчас, с сериалом Netflix Drive to Survive, у нас есть два Гран-при в США, а в следующем году будет ещё и гонка в Вегасе. Так что это действительно важное событие. Я думаю, что Формула-1 переживает бум в США. Я неоднократно приезжал сюда и никогда не понимал, почему люди здесь были не так впечатлены Формулой-1", — цитирует Хэмилтона Daily Express.

Хэмилтон после четырёх этапов сезона занимает четвёртое место.

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В статье: Мерседес Льюис Хэмилтон
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