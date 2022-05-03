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Президент Феррари: Сайнс и Леклер команда, и именно это важно для нас
Гонщики показали отличные результаты
Фото: Autosport
Президент "Феррари" Джон Элканн рассказал, что пилоты итальянской команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс должны работать вместе слаженно.
"У нас есть два отличных гонщика, но, что более важно, они — команда, и именно это важно для "Феррари", ведь они должны работать вместе. Лично я очень горжусь тем, что наша команда, начиная с наших гонщиков и заканчивая нашими инженерами и механиками, хорошо работает вместе.
Я близок к Бинотто, к нашим водителям, нашим инженерам, нашим механикам в Маранелло и на трассе — но что действительно важно для меня, так это быть действительно рядом, а не просто на виду.
Думаю, что замечательно видеть, что конкурентоспособность возросла, что в Формулу-1 приходит много талантов, и я благодарю Чейза Кэри и Стефано Доменикали за ту огромную работу, которой они добились, подарив будущее чемпионату", — приводит слова Элканна Racingnews365.
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