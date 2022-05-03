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Макс Ферстаппен показал новый шлем

Автоспорт
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Гонщик похвастался ним в соцсети

Макс Ферстаппен показал новый шлем

Фото: The Guardian

Новина українською

Пресс-служба австрийской команды Формулы-1 "Ред Булл" разместила новое видео в социальных сетях, показав шлем пилота Макса Ферстаппена, в котором он выступит на Гран-при Майами.

Для предстоящего выступления в США Макс решил выбрать шлем, оформленный преимущественно в чёрных тонах.

"Для особого уик-энда особый шлем!" — сказал Ферстаппен.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен после четырёх Гран-при занимает второе место, имея в активе 59 очков.

Макс Ферстаппен показал новый шлем - изображение 1

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В статье: Макс Ферстаппен
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