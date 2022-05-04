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Тото Вольфф хочет провести Гран-при Формулы-1 в Китае

Автоспорт
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По его мнению именно там можно сорвать куш

Тото Вольфф хочет провести Гран-при Формулы-1 в Китае

Фото: The Checkered Flag

Новина українською

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф хотел бы провести в Китае три Гран-при Формулы-1.

"В последние два года мы не смогли приехать в Шанхай, хотя это важный рынок для нас. А вообще я бы хотел участвовать в гонках не только в Шанхае, но и в Пекине. Повторюсь, это фантастический рынок, и я считаю, что мы должны прочно закрепиться на нём. Сейчас у нас три гонки в США: в Лас-Вегасе, Майами и Остине. Если мы сможем сделать то же самое в Китае, будет здорово", — приводит слова Вольфа Xinhua.

В Кубке конструкторов Формулы-1 нынешнего сезона "Мерседес" занимает третье место, имея в активе 77 очков.

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В статье: Тото Вольфф
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