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Мерседес проведет эксперементы с болидом на Гран-при Майами

Автоспорт
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Но помогут ли они

Мерседес проведет эксперементы с болидом на Гран-при Майами

Фото: Motorsport.com

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Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф высказался о предстоящем Гран-при Майами.

"Уик-энд в Имоле сложился для нас очень тяжело. Джордж проделал отличную работу, финишировав на четвёртом месте с неперспективной стартовой позиции, но в случае с Льюисом мы не дали ему ни инструментов, ни позиции на трассе, за счёт чего он смог бы показать свой истинный темп.

С тех пор как мы вернулись из Италии, мы извлекли столько уроков, сколько смогли. Параллельно мы продолжали работать в аэродинамической трубе и на симуляторах. Нами было найдено несколько направлений для улучшения болида, и теперь мы будем проводить эксперименты в Майами. Мы намерены сопоставить все данные и, надеюсь, подтвердить путь развития на предстоящие гонки", — приводит слова Вольфа пресс-служба "Мерседеса".

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В статье: Мерседес Тото Вольфф
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