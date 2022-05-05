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Макларен не спешит подписывать контракт с Даниэлем Риккардо
Все решится ближе к завершению сезона
Фото: Sky Sports
Генеральный директор "Макларена" Зак Браун рассказал, что переговоры о контракте Даниэля Риккардо состоятся позже в этом году, но пока команда не спешит продлевать контракт.
"Даниэль сейчас чувствует себя в команде комфортно. У него были хорошие гонки, да и квалификации стали намного лучше. Судя по его словам, он ещё не освоился с машиной на 100%, но у него прекрасные отношения с Ландо Норрисом и он хорошо знает команду.
Мы любим думать на перспективу, поэтому мы проводим некоторые тесты с Колтоном Хертой. Так что я не думаю, что уже сейчас мы должны принимать решение по поводу контракта Риккардо, нам спешить некуда. Когда мы объявим о своих планах? Это зависит от директора команды Андреаса Зайдля, который сообщит об этом, когда будет готов", — сказал Браун на F1 Nation Podcast.
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