Феттель призвал общество обратить внимание на экологические проблемы

Во время мероприятия для болельщиков, посвященного открытию Гран-при Майами, пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель сделал заявление, надев футболку с надписью "Майами 2060: первый Гран-при под водой. Действуйте сейчас, иначе вам придется плавать".

"Трасса выглядит захватывающе, и, очевидно, это новое место, так что для нас это новый вызов. Да, я слышал, что там будет много народу, так что с нетерпением жду", — сказал Феттель на мероприятии.

После того как Феттель дал комментарий, ведущая Наоми Шифф похвалила четырёхкратного чемпиона мира за его смелый выбор одежды, сказав, что ей нравится футболка.