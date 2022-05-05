Мерседес привез на Гран-при Майами переднее антикрыло на 3 кг легче

Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" привезла на Гран-при Майами новое переднее антикрыло, которое легче предыдущего на три килограмма. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Немецкий коллектив продолжает бороться с дельфинированием и пытается сократить отставание от лидеров чемпионата.

Стоит отметить, что в "Мерседесе" изменили регулируемую часть закрылков для снижения сопротивления: в частности, уменьшен угол наклона в той части, которая идёт от носа до опорных кронштейнов. Также изменена форма верхнего закрылка, что позволяет сэкономить массу болида.