  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Мерседес привез на Гран-при Майами переднее антикрыло на 3 кг легче
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мерседес привез на Гран-при Майами переднее антикрыло на 3 кг легче

Автоспорт
(1 голосов)

В команде всеми возможными методами пытаются добиться улучшения результатов

Мерседес привез на Гран-при Майами переднее антикрыло на 3 кг легче

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Немецкая команда Формулы-1 "Мерседес" привезла на Гран-при Майами новое переднее антикрыло, которое легче предыдущего на три килограмма. Об этом сообщает Motorsport Italia.

Немецкий коллектив продолжает бороться с дельфинированием и пытается сократить отставание от лидеров чемпионата.

Стоит отметить, что в "Мерседесе" изменили регулируемую часть закрылков для снижения сопротивления: в частности, уменьшен угол наклона в той части, которая идёт от носа до опорных кронштейнов. Также изменена форма верхнего закрылка, что позволяет сэкономить массу болида.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде