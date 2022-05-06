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Команды Формулы-1 подозревают Феррари в нарушении правил тестов

Автоспорт
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Команда показывает отличные результаты

Команды Формулы-1 подозревают Феррари в нарушении правил тестов

Фото: Autosport

Новина українською

Команды Формулы-1 заподозрили "Феррари" в нарушении правил тестов, которые проходили после Гран-при Эмилии-Романьи, пишет Motorsport.

Другие команды полагают, что "Феррари" могла нарушить правила, так как на болиде Карлоса Сайнса было новое днище. По правилам Формулы-1 на шинных тестах запрещается тестировать новинки болидов.

При этом пока неизвестно, использовалось ли это днище ранее. Не исключается, что "Феррари" использовала такое же днище на Гран-при Бахрейна, только тогда оно было установлено на болиде Шарля Леклера.

В "Феррари" пока отказались раскрыть полную информацию о днище болида, но в команде уверены, что никакие правила нарушены не были.

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В статье: формула-1
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