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Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Майами
Пилот не сбавляет оборотов
Фото: GPToday
На Международном автодроме в Майами (США) завершилась первая свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат показал лидер зачёта пилотов Шарль Леклер, представляющий "Феррари".
Второй результат — у гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл".
Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, показал 7-е время.
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