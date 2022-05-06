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Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Майами

Автоспорт
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Пилот не сбавляет оборотов

Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Майами

Фото: GPToday

Новина українською

На Международном автодроме в Майами (США) завершилась первая свободная практика Гран-при Майами. Лучший результат показал лидер зачёта пилотов Шарль Леклер, представляющий "Феррари".

Второй результат — у гонщика "Мерседеса" Джорджа Расселла. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Семикратный чемпион мира, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, показал 7-е время.

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В статье: Феррари
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