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Мерседес – первый и четвертый, Феррари – вторые. Результаты второй свободной практики Гран-при Майями
Альпин неожиданно в топ-5
Фото: F1
Завершилась вторая практика Гран-при Майями, где лучший результат показал пилот "Мерседес" Джордж Расселл. Второе лучшее время – у пилота "Феррари" Шарля Леклера, лидирующего в Кубке пилотов. Макс Ферстаппен, пилот "Ред Булл", досрочно завершил заезд из-за неполадок, не показав времени.
Результаты второй практики Гран-при Майями:
1. Джордж Расселл - "Мерседес"
2. Шарль Леклер - "Феррари"
3. Серхио Перес - "Ред Булл"
4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"
5. Фернандо Алонсо - "Альпин"
6. Ландо Норрис - "МакЛарен"
7. Пьер Гасли - "Альфа Таури"
8. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"
9. Эстебан Окон - "Альпин"
10. Кевин Магнуссен - "Хаас"
11. Карлос Сайнс - "Феррари"
12. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"
13. Юки Цунода - "Альфа Таури"
14. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"
15. Мик Шумахер - "Хаас"
16. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"
17. Алекс Албон - "Уильямс"
18. Николас Латифи - "Уильямс"
Не установили время:
Макс Ферстаппен - "Ред Булл"
Валттери Боттас - "Альфа Ромео"
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