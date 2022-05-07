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Мерседес – первый и четвертый, Феррари – вторые. Результаты второй свободной практики Гран-при Майями

Автоспорт
(1 голосов)

Альпин неожиданно в топ-5

Мерседес – первый и четвертый, Феррари – вторые. Результаты второй свободной практики Гран-при Майями

Фото: F1

UA-Футбол
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Завершилась вторая практика Гран-при Майями, где лучший результат показал пилот "Мерседес" Джордж Расселл. Второе лучшее время – у пилота "Феррари" Шарля Леклера, лидирующего в Кубке пилотов. Макс Ферстаппен, пилот "Ред Булл", досрочно завершил заезд из-за неполадок, не показав времени.

Результаты второй практики Гран-при Майями:

1. Джордж Расселл - "Мерседес"

2. Шарль Леклер - "Феррари"

3. Серхио Перес - "Ред Булл"

4. Льюис Хэмилтон - "Мерседес"

5. Фернандо Алонсо - "Альпин"

6. Ландо Норрис - "МакЛарен"

7. Пьер Гасли - "Альфа Таури"

8. Чжоу Гуаньюй - "Альфа Ромео"

9. Эстебан Окон - "Альпин"

10. Кевин Магнуссен - "Хаас"

11. Карлос Сайнс - "Феррари"

12. Даниэль Риккардо - "МакЛарен"

13. Юки Цунода - "Альфа Таури"

14. Себастьян Феттель - "Астон Мартин"

15. Мик Шумахер - "Хаас"

16. Лэнс Стролл - "Астон Мартин"

17. Алекс Албон - "Уильямс"

18. Николас Латифи - "Уильямс"

Не установили время:

Макс Ферстаппен - "Ред Булл"

Валттери Боттас - "Альфа Ромео"

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В статье: формула-1 Мерседес Феррари Шарль Леклер Джордж Расселл Гран-при Майами
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