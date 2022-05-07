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Льюис Хэмилтон о лучшем времени на практике: Мы стали лучше, но я не понимаю почему
Джордж Расселл показал лучшее время на второй практике в Майами
Фото: RacingNews365
Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты команды на второй практике Гран-при Майами. Он сам показал четвертое лучшее время, его партнер по команде Расселл – лучшее.
"Вроде бы ничего не изменилось [в автомобиле]. Мы кажемся быстрее здесь, и потом нам объяснили, что мы в чем-то стали лучше, но я пока не понимаю почему. Наш болид все еще галопирует, о этого мы пока не избавились, но потихоньку улучшаем машину".
Партнер Хэмилтона Джордж Расселл также сказал, что не понимает причину такого хорошего результата:
"Я не представляю, честно говоря, почему мы стартовали так хорошо. Мы знали, что на этих выходных условия сыграют нам на руку, ведь у нас были проблемы с прогревом шин. Так что это наверняка повлияло, но и машина отработала хорошо".
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