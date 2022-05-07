Льюис Хэмилтон о лучшем времени на практике: Мы стали лучше, но я не понимаю почему

Пилот "Мерседес" Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты команды на второй практике Гран-при Майами. Он сам показал четвертое лучшее время, его партнер по команде Расселл – лучшее.

"Вроде бы ничего не изменилось [в автомобиле]. Мы кажемся быстрее здесь, и потом нам объяснили, что мы в чем-то стали лучше, но я пока не понимаю почему. Наш болид все еще галопирует, о этого мы пока не избавились, но потихоньку улучшаем машину".

Партнер Хэмилтона Джордж Расселл также сказал, что не понимает причину такого хорошего результата:

"Я не представляю, честно говоря, почему мы стартовали так хорошо. Мы знали, что на этих выходных условия сыграют нам на руку, ведь у нас были проблемы с прогревом шин. Так что это наверняка повлияло, но и машина отработала хорошо".