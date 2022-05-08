Автоспорт
Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Формула-1. Стартовый порядок гонки Гран-при Майами
Скоро старт
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 8 мая, в 22:30 по киевскому времени начнется гонка очередного этапа Формулы-1 Гран-при Майами.
Вашему вниманию стартовый протокол заезда:
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Украинские военные за минувшие сутки уничтожили 94 единицы российской техники и 400 солдат – Генштаб ВСУ
- Госсекретарь США: путин пытается исказить историю, чтобы оправдать жестокую войну против Украины
- росСМИ заявили, что командир 36 бригады Баранюк оказался в плену, пытаясь выйти из Мариуполя
- Леклер показал лучший результат по итогам первой свободной практики Гран-при Майами
- Легендарный Чоткий Паца сейчас находится в рядах ВСУ и борется с рашистами. ФОТО
- Киевский ресторан готовит оригинальную акцию ко дню смерти путина. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти