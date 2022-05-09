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Ферстаппен выиграл гран-при Майами

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Леклер и Сайнс-младший также попали на подиум

Ферстаппен выиграл гран-при Майами

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Майами в гонках "Формула-1". Пилот "Ред Булл" стартовал третьим, однако 57 кругов завершил лидером гонки, оторвавшись от ближайшего преследователя почти на четыре секунды.

Вторым финишировал представитель "Феррари" Шарль Леклер. У него был поул-позишн, однако удержать лидерство ему не удалось. Замкнул подиум ещё один гонщик "красных быков" Карлос Сайнс-младший. Его отставание от победителя гонки составило 8 секунд.

Наибольший прорыв в гонке удалось сделать британцу Джорджу Расселу (с двенадцатой позиции в квалификации в гонке он переместился на пятую) и французу Эстебану Окону (с двадцатой на восьмую).

Семикратный победитель "Формулы-1" Льюис Хэмилтон вновь провёл не самую лучшую гонку. Его итоговый результат только шестой с 20-секундным отставанием от победителя.

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