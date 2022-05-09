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Ферстаппен выиграл гран-при Майами
Леклер и Сайнс-младший также попали на подиум
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен стал победителем гран-при Майами в гонках "Формула-1". Пилот "Ред Булл" стартовал третьим, однако 57 кругов завершил лидером гонки, оторвавшись от ближайшего преследователя почти на четыре секунды.
Вторым финишировал представитель "Феррари" Шарль Леклер. У него был поул-позишн, однако удержать лидерство ему не удалось. Замкнул подиум ещё один гонщик "красных быков" Карлос Сайнс-младший. Его отставание от победителя гонки составило 8 секунд.
Наибольший прорыв в гонке удалось сделать британцу Джорджу Расселу (с двенадцатой позиции в квалификации в гонке он переместился на пятую) и французу Эстебану Окону (с двадцатой на восьмую).
Семикратный победитель "Формулы-1" Льюис Хэмилтон вновь провёл не самую лучшую гонку. Его итоговый результат только шестой с 20-секундным отставанием от победителя.
CLASSIFICATION (LAP 57/57)— Formula 1 (@F1) May 8, 2022
Brilliant comeback from Verstappen after a tough start to his weekend ????#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/NJjGSWVdXN
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