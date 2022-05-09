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Леклер сохранил лидерство в общем зачёте Ф1. За спиной - гонщики Ред Булла
"Феррари" также лидирует в Кубке конструкторов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гонщик "Феррари" Шарль Леклер остался лидером общего зачёта в классе "Формула-1". Представитель Монако с начала сезона набрал уже 105 очков.
За его спиной два пилота "Ред Булла": у Макса Ферстаппена после
Мик Шумахер ("Хаас"), Нико Хюлькенберг ("Астон Мартин") и Николас Латифи ("Уильямс") очков ещё не набирали.
The gap between Leclerc and Verstappen narrows to 19 points ????#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/cAOpdLDyWY— Formula 1 (@F1) May 8, 2022
В Кубке конструкторов лидерство также продолжают удерживать "красные быки", у которых 157 очков. Но лишь на шесть меньше у "Ред Булл". "Призовую тройку" замыкает "Мерседес".
Red Bull move to within six points of leaders Ferrari ????#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/jmCNDiPmWY— Formula 1 (@F1) May 9, 2022
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