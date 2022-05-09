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Леклер сохранил лидерство в общем зачёте Ф1. За спиной - гонщики Ред Булла

Автоспорт
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"Феррари" также лидирует в Кубке конструкторов

Леклер сохранил лидерство в общем зачёте Ф1. За спиной - гонщики Ред Булла

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер остался лидером общего зачёта в классе "Формула-1". Представитель Монако с начала сезона набрал уже 105 очков.

За его спиной два пилота "Ред Булла": у Макса Ферстаппена после победы в Майами 84 баллов, у Серхио Переса - 66. В топ-5 также входят британец Джордж Рассел из "Мерседеса" (59 очков) и испанец Карлос Сайнс-младший (53).

Мик Шумахер ("Хаас"), Нико Хюлькенберг ("Астон Мартин") и Николас Латифи ("Уильямс") очков ещё не набирали.

В Кубке конструкторов лидерство также продолжают удерживать "красные быки", у которых 157 очков. Но лишь на шесть меньше у "Ред Булл". "Призовую тройку" замыкает "Мерседес".

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В статье: формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Серхио Перес
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