Леклер сохранил лидерство в общем зачёте Ф1. За спиной - гонщики Ред Булла

Гонщик "Феррари" Шарль Леклер остался лидером общего зачёта в классе "Формула-1". Представитель Монако с начала сезона набрал уже 105 очков.

За его спиной два пилота "Ред Булла": у Макса Ферстаппена после победы в Майами 84 баллов, у Серхио Переса - 66. В топ-5 также входят британец Джордж Рассел из "Мерседеса" (59 очков) и испанец Карлос Сайнс-младший (53).

Мик Шумахер ("Хаас"), Нико Хюлькенберг ("Астон Мартин") и Николас Латифи ("Уильямс") очков ещё не набирали.

