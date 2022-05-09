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Ферстаппен просит команду поработать над надежностью болида
Макс не совсем доволен своим болидом
Фото: The Guardian
Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, выиграв Гран-при Майами в воскресенье, потребовал от своей команды решить проблемы с надежностью.
"Это очень хорошее возвращение. Я даже не проводил тренировочный старт, поэтому не знал, чего ожидать в самом начале гонки. Я увидел возможность обойти снаружи Сайнса в первом повороте, поэтому я попытался. К счастью, это сработало.
У меня было много проблем в пятницу, что поставило под угрозу весь уик-энд. К счастью, всё прошло хорошо, но могло быть и наоборот. Нам необходимо провести полностью удачный уик-энд без каких-либо проблем. В Имоле у нас это получилось, но здесь всё было немного не так. Мы просто должны убедиться, что у нас нет проблем с надёжностью и скоростью. Как вы видите, машина была быстра, и я очень рад этому", — приводит слова Ферстаппена Reuters.
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