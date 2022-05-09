Феттель и Шумахер не будут наказаны за столкновение на Гран-при Майами

Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель и гонщик "Хааса" Мик Шумахер не будут наказаны после столкновения, которое они допустили во время Гран-при Майами. Стюарды решили, что никакие последующие санкции не должны применяться к пилотам.

Победителем гонки стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Карлос Сайнс, который также представляет "Скудерию".

Шумахер после столкновения в концовке гонки финишировал 15-м. Феттель из-за повреждения болида и вовсе не сумел завершить выступление.