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Феттель и Шумахер не будут наказаны за столкновение на Гран-при Майами

Автоспорт
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Феттель и Шумахер не будут наказаны за столкновение на Гран-при Майами

Фото: Planet F1

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Пилот "Астон Мартин" Себастьян Феттель и гонщик "Хааса" Мик Шумахер не будут наказаны после столкновения, которое они допустили во время Гран-при Майами. Стюарды решили, что никакие последующие санкции не должны применяться к пилотам.

Победителем гонки стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик "Феррари" Шарль Леклер, а тройку лучших замкнул Карлос Сайнс, который также представляет "Скудерию".

Шумахер после столкновения в концовке гонки финишировал 15-м. Феттель из-за повреждения болида и вовсе не сумел завершить выступление.

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В статье: Себастьян Феттель Мик Шумахер Астон Мартин
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