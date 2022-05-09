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В Мерседесе могут вернуться к старой концепции болида
Команда показывает далеко не лучшие результаты
Фото: Motorsport.com
Босс "Мерседеса" Тото Вольф не исключил возвращения в нынешнем сезоне к старой концепции болида, которая отличалась более традиционными боковыми понтонами, расширяющимися сверху, а не снизу.
"Возвращение к старой концепции болида? Я бы не стал ничего сбрасывать со счетов, но мы должны дать всем нашим людям, которые в прошлом создавали отличные болиды, преимущество, и мы считаем, что это тот путь, по которому нужно идти.
На самом деле нам нужно понять, прежде чем принимать решение о переходе на другую концепцию, — где эта пошла не так? Ясно, что у нынешней машины есть потенциал, она быстра. Но мы просто не понимаем, как раскрыть этот потенциал. У нас ещё не было такой ситуации, когда то, что мы видим на экранах при расчётах, не совпадает с тем, что чувствует водитель. Это ещё больше усложняет задачу", — приводит слова Вольфа The Race.
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