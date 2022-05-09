  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. В Мерседесе могут вернуться к старой концепции болида
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Мерседесе могут вернуться к старой концепции болида

Автоспорт
(1 голосов)

Команда показывает далеко не лучшие результаты

В Мерседесе могут вернуться к старой концепции болида

Фото: Motorsport.com

Новина українською

Босс "Мерседеса" Тото Вольф не исключил возвращения в нынешнем сезоне к старой концепции болида, которая отличалась более традиционными боковыми понтонами, расширяющимися сверху, а не снизу.

"Возвращение к старой концепции болида? Я бы не стал ничего сбрасывать со счетов, но мы должны дать всем нашим людям, которые в прошлом создавали отличные болиды, преимущество, и мы считаем, что это тот путь, по которому нужно идти.

На самом деле нам нужно понять, прежде чем принимать решение о переходе на другую концепцию, — где эта пошла не так? Ясно, что у нынешней машины есть потенциал, она быстра. Но мы просто не понимаем, как раскрыть этот потенциал. У нас ещё не было такой ситуации, когда то, что мы видим на экранах при расчётах, не совпадает с тем, что чувствует водитель. Это ещё больше усложняет задачу", — приводит слова Вольфа The Race.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мерседес Тото Вольфф
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде