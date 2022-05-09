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Ферстаппен вошел в топ-10 по числу подиумов

Автоспорт
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Макс может обогнать Боттаса

Ферстаппен вошел в топ-10 по числу подиумов

Фото: Oracle Red Bull Racing

Новина українською

Пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вошёл в десятку гонщиков с наибольшим количеством подиумов за карьеру. Финиш в первой тройке стал для Ферстаппена 63-м, благодаря чему он смог опередить в этом списке Дэвида Култхарда, завоевавшего за свою карьеру 62 финиша в топ-3.

Среди действующих пилотов в топ-10, кроме Ферстаппена и Боттаса, входят Фернандо Алонсо, Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон.

Пилоты с наибольшим количеством подиумов в карьере в Формуле-1

1. Льюис Хэмилтон — 183 подиума
2. Михаэль Шумахер — 155
3. Себастьян Феттель — 122
4. Ален Прост — 106
5. Кими Райкконен — 103
6. Фернандо Алонсо — 98
7. Айртон Сенна — 80
8. Рубенс Баррикелло — 68
9. Валттери Боттас — 67
10. Макс Ферстаппен — 63

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В статье: Макс Ферстаппен
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